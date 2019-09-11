وصول جثمان العالم المصري أبو بكر عبد المنعم من المغرب

كتب - طه عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، طائرة الخطوط المغربية القادمة من مدينة كازبلانكا، على متنها جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، ليواري الثرى بمثواه الأخير في أرض الوطن، بعد وفاته في مدينة مراكش منذ عدة أيام.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل المطار على رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال باب 35 .

وشهد المطار توافد لأسرة العالم المصري، لاستقبال جثمانه، ونقله إلى مثواه الأخير بمحافظة الغربية.

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، هو استاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري، متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري ، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.