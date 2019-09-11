اليوم.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي

(مصراوي):

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في اجتماع الحكومة، الذي عقد الأسبوع الماضي، إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، والتي تستهدف تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى بـ"تسقيع الأراضي".