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    محمد عبدالله مديرًا للشئون القانونية بمستشفى الأزهر التخصصي

    03:01 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    محمد عبدالله مديرًا للشئون القانونية بمستشفى الأزهر التخصصي

    الدكتور محمد المحرصاوي

    كتب- محمود مصطفى:

    أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف محمد عبدالله محروس، بمنصب مدير الإدارة القانونية بالمستشفى التخصصي.

    وقال محمد عبدالله، إنه سيحرص على بذل جميع الجهود لتطوير العمل القانوني داخل المستشفى، مؤكدًا أن قرار تكليفه ثقة كبيرة من إدارة الجامعة.

    يشار إلى أن عبدالله حاصل على الماجستير في القانون، وكلف سابقًا بالعمل أمينًا لمجلس التأديب الأعلى للطلاب والطالبات، ثم مديرًا للشئون القانونية لقطاع الكليات النظرية بالدراسة، ثم عضوًا قانونيًا بمكتب المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

    محمد المحرصاوي جامعة الأزهر مستشفى الأزهر التخصصي محمد عبدالله الإدارة القانونية

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