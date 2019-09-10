"الكهرباء" تشارك في المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة ببروكسل

القاهرة - أ ش أ:

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل؛ للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الفنية للمبادرة والمزمع عقده في بروكسل - بلجيكا يومي 11 و12 سبتمبر الجاري.

وقال بيان لوزارة الكهرباء، الثلاثاء، إن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي استمرارًا لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء.

وأوضح "عمران" أنه من المقرر أن يتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وباقي الشركاء في التنمية.

وبحسب البيان، سيتم أيضا الإعداد لاجتماع مجلس إدارة المبادرة الإستثنائي والمقرر عقده في 25 سبتمبر 2019 بمقر الاتحاد الأفريقي بنيويورك لاعتماد بعض المشروعات، وكذلك إحاطة المجلس علمًا بباقي المشروعات المقدمة.

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الفنية للمبادرة من نقاط الاتصال للدول أعضاء مجلس إدارة المبادرة (5 نقاط اتصال وهم مصر، وغينيا، وكينيا، وناميبيا، وتشاد)، بالإضافة إلى ممثل عن كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وفرنسا، ليكون العدد الإجمالي 8 بخلاف ممثلي وحدة التنفيذ المستقلة(IDU).

وكانت مصر قد عرضت إمكانية المساهمة بعدد 2 خبير للمشاركة في اعمل اللجنة على نفقة الوزارة في حالة اذا كان حجم العمل المطلوب من اللجنة كبير بالنسبة لعدد أعضاء اللجنة، وقد رحب رئيس جمهورية غينيا والحضور بهذا العرض المصري.

يشار إلى أن مصر كانت داعمة للمبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتي اليوم وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلي الأمام.