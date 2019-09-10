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    جامعة الأزهر بأسيوط تعلن موعد دورات التربية العسكرية

    10:04 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    جامعة الأزهر بأسيوط تعلن موعد دورات التربية العسكرية

    جامعة الأزهر بأسيوط تعلن موعد دورات التربية العسكر

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلن مكتب التربية العسكرية بجامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة النقيبين إسلام عادل بركات وأحمد عبد الرحيم حجاج، مواعيد الدورات التدريبية والأوراق المطلوبة للتقديم، لكليات الفرع.

    وأوضحت جامعة الأزهر بأسيوط، أن التقديم للدورات لجميع الفريق الدراسية بالجامعة، ولا يقتصر التقديم للدورة على طلاب الفرقة النهائية والخريجين فقط.

    ودعت جامعة الأزهر، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدورة الجديدة، سرعة المبادرة بالتقدم إلى مقر مكتب التربية العسكرية بكلية العلوم بأسيوط، بالدور الأرضي، قبل بدء الدورات بإسبوع واحد، مع ضرورة إحضار الأوراق الآتية:

    1ـ إثبات القيد معتمد ومختوم من مكتب شئون التعليم بالكلية.

    2ـ صورة بطاقة الرقم القومي للطالب سارية.

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    جامعة الأزهر أسيوط دورات التربية العسكرية
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