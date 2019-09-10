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    بروتوكول بين الإسكان و"أوراسكوم" لتدوير المخلفات بأكتوبر والشيخ زايد (صور وفيديو)

    09:42 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
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    كتب - محمد عبدالناصر:
    تصوير - مصطفى الشيمي:

    شهد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوراسكوم؛ لتدوير المخلفات بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.

    وأكد الوزير، في كلمته، أن الاتفاقية تحقق عددًا من المكاسب منها تنموية واستثمارية والاستفادة من النفايات لتكون عملية إنتاجية لتحقيق عوائد والتخلص من النفايات بطريقة سليمة وآمنة.

    وأوضح أن التجربة في بدايتها ويشارك بها القطاع الخاص لأول مرة، بهدف التخلص من النفايات والحفاظ على البيئة.

    الإسكان بروتوكول تعاون شركة أوراسكوم تدوير المخلفات مدينة أكتوبر مدينة الشيخ زايد

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