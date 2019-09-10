وزير الإسكان: لا يوجد تأخير في صرف مستحقات المقاولين

كتب - محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إنه لا يوجد تأخير في صرف المستحقات المالية للمقاولين الذين يتعاملون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، على هامش توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم بشأن تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تجهز حالياً لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية والأراضي بمختلف أنواعها في المدن الجديدة تدريجياً.

وأرجع الوزير الإعلان عن أكبر طرح للأراضي والوحدات السكنية في هذا التوقيت، إلى البدء في رد حصيلة شهادات قناة السويس.

وبدأت أربعة بنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس بإجمالي قيمة 64 مليار جنيه مع الكوبون الأخير للفوائد عليها، بداية من الخميس الماضي، وحتى الأسبوع المقبل.

وقال وزير الإسكان: "بنحاول نوفر فرصة استثمارية جديدة للمواطنين من خلال توفير شقق وأراضي متنوعة".