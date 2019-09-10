كليات جديدة ودعوة للبرلمان.. السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

القاهرة - مصراوي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات الجمهورية، بإضافة كليات جديدة ببعض الجامعات، وكذلك دعوة مجلس النواب للانعقاد مطلع أكتوبر المقبل.

ونص القرار رقم رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠١٩، على إضافة كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة النيل الأهلية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارًا رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك لإضافة كلية لدراسة الفنون والتصميم.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٩ بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الأهرام الكندية"، وذلك لإضافة كليات لدراسة العلاج الطبيعي، والتصميم والفنون الإبداعية، واللغات والترجمة.

كما أصدر القرار رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠١٩، بالموافقة على تعديل بيانات ملاك جامعة النهضة، على أن يحصل رسم مقداره ٥% من الموازنة السنوية المعتمدة للعام المالى الحالي للجامعة.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم ٤٥٢ لسنة ٢٠١٩ بدعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٩.

نشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية.



