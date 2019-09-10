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    "الجيزة": حملات لرفع الإشغالات بشوارع العريش والمنشية والتحرير

    08:02 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    "الجيزة": حملات لرفع الإشغالات بشوارع العريش والمنشية والتحرير

    حملات لرفع الإشغالات بشوارع العريش والمنشية والتحر

    القاهرة - مصراوي:

    تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحملة المكبرة التي نفذها حي العمرانية بشارع العريش اليوم الثلاثاء؛ لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة المخالفات التي تعوق حركة سير السيارات والمواطنين.

    واطلع محافظ الجيزة على النتائج التي أسفرت عنها الحملة المفاجئة، إذ تم رفع عدد كبير من "الإستاندات الحديدية" التي يقوم الباعة بنشرها في الشارع لعرض منتجاتهم وعربات المأكولات والأوتاد الحديدية والإعلانات غير المرخصة.

    وبحسب بيان للمحافظة، تم إزالة اشغالات المقاهي والكافيتريات المخالفة والمنشآت التجارية ورفع ثلاجات العرض والفاترينات والكراسي ومولدات كهربائية.

    تأتي الحملة التي شنتها محافظة الجيزة بشارع العريش وهو أحد أكبر الشوارع التجارية الشهيرة بالمحافظة، في إطار سلسلة الحملات اليومية التي تنفذ على مستوى الأحياء والمراكز والمدن والتي يتم التركيز فيها علي إزالة المخالفات والاشغالات مهما بلغ حجمها لردع المخالفين.

    كما تابع محافظ الجيزة أعمال الحملة التي نفذها حي الدقي لرفع الإشغالات ومخالفات المحلات والمقاهي بشوارع التحرير والنور ووزارة الزراعة والتي أسفرت عن رفع اشغالات بواسطة 6 سيارات نقل كبيرة.

    وتابع الحملة التي نفذها حي الهرم لرفع المخلفات وإشغالات المحلات والمنشأت التجارية بشارع المنشية بمنطقة الطوابق حيث تم رفع كافة اوجه الاشغال ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

    أحمد راشد الجيزة العمرانية شارع العريش إزالة إشغالات

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