الصحة: 96% معدل رضاء المواطنين عن خدمات التأمين الصحي ببورسعيد

كتب - أحمد جمعة:

تفقد وفد من وزارة الصحة والسكان، يرافقه عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، وحدتي طب أسرة الـ"٥٠٠٠ وحدة" و"علي بن أبي طالب"؛ لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وقال بيان لوزارة الصحة، إن الجولة بدأت بتفقد غرفة مدخلي البيانات بوحدة صحة الـ٥٠٠٠ وحدة، حيث اطلع الوفد على معدلات التردد على الوحدة وخطوات فتح الملفات، وأشاد بسرعة وسهولة منظومة التسجيل وبالفريق القائم عليها.

وأكد وفد وزارة الصحة أن سياسة الوزارة تركز على تقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية، وليس فقط الاهتمام بالمنشآت، موضحا أن البحث العلمي أساس الخدمة الطبية عالية الجودة، كما أثنى على نظام التوعية بالحياة الصحية السليمة بالوحدة عن طريق الملصقات المنتشرة بها.

ووجه الوفد بعض النصائح لأعضاء الفريق الطبي بالوحدة؛ حيث أكد لهم أهمية الحصول على التدريبات باستمرار، والاهتمام بالبحث العلمي، وضرورة حصول كافة أعضاء الفريق الطبي الذي يعمل بوزارة الصحة على الزمالة المصرية، مما سيتيح لهم فرصة التدريب في الكلية الملكية البريطانية مدة تتراوح بين عام وعامين.

وتفقد الوفد وحدة طب أسرة علي بن أبي طالب، إذ أشاد بنظام العمل الإلكتروني المميكن والذي وصلت نسبة تطبيقه إلى ١٠٠٪، كما اطلع على نسبة رضا المنتفعين عن الخدمة الطبية المقدمة، والتي وصلت طبقاً لأجهزة التقييم الحديثة الموجودة بالوحدات إلى ٩٦٪.

ووجهت الوزارة الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير برنامج تدريبي سنوي لمدخلي البيانات لدعمهم في عملهم نظراً لأهمية الدور الذي يقومون به بالمنظومة الجديدة من خلال عقد شراكة مع مؤسسة الخدمات الصحية الرقمية بانجلترا nhs digital وذلك بناء على ماتم الاتفاق عليه في الزيارة الأخيرة لانجلترا لرفع كفاءة مدخلي البيانات ومستخدم الإدخال الرقمي.