"الآثار": اتفاقيتان للتعاون مع ألمانيا لتأسيس متحف بالمنيا

القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير الآثار، مع السفير خالد جلال المرشح سفيرًا لمصر في برلين، سبل التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في كافة المجالات الأثرية، والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ التراث وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف.

وقال السفير ماجد مصلح المشرف العام علي إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن اللقاء تناول مناقشة اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل أعمال تأسيس متحف الآتوني بالمنيا بمقدار 2 مليون يورو كمرحلة اولى بالإضافة إلى توقيع اتفاقية أخرى لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وأضاف أن ألمانيا إحدى الشركاء الأساسيين لمصر في مجال العمل الأثري فالمتحف المصري ببرلين أحد اعضاء التحالف المكون من 5 متاحف أوروبية لتطوير المتحف المصري بالتحرير، وهم متحف اللوفر بباريس والمتحف البريطاني بلندن ومتحف تورين بإيطاليا ومتحف لايدن بهولندا.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 30 بعثة آثرية ألمانية تعمل في مصر من خلال معهد الآثار الألماني في مصر.