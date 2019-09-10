صالح عباس: جهود الأزهر عبر تاريخه صورة حية لشخصية الشعب المصري

كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن أهم ما يميز الشخصية المصرية أنها شخصية تحمل في قلبها وفكرها قيم التسامح و الاحترام وقبول الآخر والتقدير لمختلف الثقافات في العالم، وما قام به الأزهر الشريف عبر تاريخه مثَّل صورة حية لشخصية الشعب المصري، الذي يقبل أن يعيش بين جنابته طلاب العلم من شتى بقاع الأرض بكل حب وتسامح وود، يتسابق الجميع لخدمتهم من أجل توفير حياة علمية كريمة لهم، لا تجد هذه الصورة في أي مكان على وجه الأرض إلا في مصر، وبيت العائلة المصرية الذي يسعى منذ تأسيسه إلى ترسيخ روح الوطنية والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين.

وأضاف وكيل الأزهر أن الحديث عن الشخصية المصرية حديث لا حد له، نمر من خلاله بآلاف السنين لنصل إلى تلك الشخصية المصرية عميقة الجذور، التي تعيش اليوم على أرض الكنانة بما تحمله من قيم التسامح والمحبة والأخلاق، و تتميز بالمرونة والقدرة الدائمة على التكيف والتعايش مع المتغيرات الحضارية مما يجعلها قادرة وبقوة على مواجهة التحديات والصعاب التي يفرضها هذا العصر وكل عصر.

من جانبها قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، إن الأديان السماوية قدمت رؤية جديدة للحياة تبدأ في داخل الإنسان وفي عقله و قلبه وروحه ووجدانه وميوله، رؤية تنتهي في خارجه لتخرج إنسانًا جديدًا متفوقًا قادرًا على التغيير المطلوب للبناء والتعمير والتنمية، لذا يجب ترسيخ قيم الأديان حتى يعم السلام والاستقرار العالم كله.

وشارك الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين ومسؤول تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في المؤتمر الثالث للأكاديمية العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان" تنمية الشخصية المصرية إقليميًا وأفريقيًا"، اليوم الثلاثاء، بقاعة مؤتمرات الشرطة بالتجمع الخامس.