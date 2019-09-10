تحرك برلماني لحظر بيع الأدوية على "السوشيال ميديا"

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض المناطق فى الأسواق.

وقال "عامر" في بيان اليوم، إن مشروع القانون سيتقدم به لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان أكتوبر المقبل، ويتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المصريين، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالب عامر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية خاصة أن غالبية الأدوية التي تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستوردة، متسائلا: كيف دخلت هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة والأسعار المرتفعة إلى البلاد؟ وهل تم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟

وأكد "عامر" أن هناك بعض الصيدليات أصبحت تتاجر فيها بالخفاء، مطالبا وزارة الصحة بإحكام الرقابة وإجراء التفتيش المفاجئ على الصيدليات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.