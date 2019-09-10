مناقشات موسعة لوفد "خطة النواب" بأمريكا حول موازنة البرامج والأداء

كتب- أحمد علي:

شهد اليوم الأول لزيارة وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للولايات المتحدة الأمريكية، مناقشات موسعة حول رؤى موازنة البرامج الأداء والقضايا المتعلقة بها.

والتقى الوفد، بمسئولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية بما في ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة، بمشاركة الدكتور حازم الببلاوي رئيس وزراء مصر الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط.

وحسب بيان، اليوم، يستكمل الأعضاء اللقاءات بقسم الشئون المالية بصندوق النقد، والبنك الدولي و مكتب الإدارة والموازنة، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس، وشراكة الموازنة الدولية، وشراكة الحكومة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن، ومجلس شيوخ ولاية مريلاند، مكتب الموازنة والضرائب ومكتب الرئيس، وحكومة ولاية بنسلفانيا: إدارة الموازنة ومكتب حاكم الولاية.

وقالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو الوفد إن الزيارة لها أهمية كبيرة، مشيرة إلى أن زيارة الوفد بالأساس لدارسة النواحي المختلفة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وسيكون لها مردود إيجابي كبير في تطبيق موازنة البرامج والأداء خاصة وأننا دخلنا المرحلة الأخيرة من التطبيق، في الوصول إلي النتائج المرجوة من تطبيق هذه الموازنة والتي تجعلنا نستطيع أن نضع الموازنة العامة للدولة من أجل تطوير بلدنا مصر، والوصول إلى مستويات مختلفة من التطوير لم نصل لها من قبل على أرض الواقع.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان .