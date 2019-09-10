ميناء سفاجا 1441 يستقبل رأس عجول قادمة من السودان

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 1441 رأس عجول حية بوزن 562 طن و326 شاحنة بضائع و102 سيارة، بميناء سفاجا.

وحسب بيان، اليوم، تستعد هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة Banyes1 وعلى متنها 1441 رأس عجول حية بوزن 562 طن قادمة من ميناء سواكن بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل الأفراج عنها وحجرها بمحجر بيطرى الغردقة .

كما يستقبل الميناء السفينتين الحرية والنوى اكسبريس وعلى متنهم 44 شاحنة و10 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 80 شاحنة و18 سيارة.

فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى القاهرة،الحرية،بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 78 شاحنة و26 سيارة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 2 شاحنة و41 سيارة.

وفيما يتعلق بميناء نويبع فيشهد الميناء اليوم وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 33 شاحنة و1 سيارة بينما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 89 شاحنة و6 سيارة.​