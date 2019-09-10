بـ"Fan ID".. وزير الرياضة يتحدث عن عودة الجماهير الفترة المقبلة

كتب- أحمد علي:

أكد وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، المعنية بتنظيم إجراءات دخول الجماهير للمباريات في الموسم الجديد عن طريق الـfan id.

وقال خلال رده على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب برلمان المدارس والمعاهد الأزهرية ضمن فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية، اليوم، بمجلس النواب، إن تطبيق السيناريو المستخدم في بطولة أمم أفريقيا 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المنقضي، وأثبتت نجاحها أمام العالم، ستكون الأفضل في ضبط منظومة دخول الجماهير للاستادات المؤهلة لذلك.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز باقي الاستادات لاستقبال الجماهير خلال المرحلة المقبلة.

كان عدد من طلاب برلمان المدارس والمعاهد الآزهرية تقدموا، بطلبات إحاطة بشأن عودة الجماهير الرياضية للملاعب وعدم تجهيز المراكز الرياضية لذوى الإعاقة.

وتقدمت الطالبة روضة أبو السعود، إحدى المشاركات ببرلمان الطلائع، ببيان عاجل حول حادث اختناق 12 شابا بحمام سباحة مركز شباب عين الصيرة قائلة: "استيقظنا منذ أيام على حادث نتج عن زيادة نسبة الكلور في حمام السباحة تسبب في اختناق المتدربين، ما يستدعي تفعيل الرقابة للحفاظ على شباب مصر".

وفي المقابل رد وزير الشباب بأن حمامات السباحة بها عوامل خطر تتعلق بالحوادث المتوقعة والمتمثلة في حالات الغرق و الصعق الكهربائي، ومن هنا تأتي مهمة مشرفي حمامات السباحة، الذين ضمن مهامهم الحفاظ على نقاء المياه وتطهيرها باستخدام الكلور.

وأوضح وزير الشباب، أن الحادث نتيجة خطأ بشري من مشرف حمام السباحة، لأن إضافة الكلور يكون في الصباح الباكر قبل بدء العمل في الحمام، إلا أن المشرف أضاف جرعة أخرى بعد انتهاء فترة التدريب الأولى ونتج عنها فتح الغاز بكمية أكبر من المطلوب، وبمجرد قطع السباحين مسافة 75 مترًا بدأوا يشعرون بالاختناق وأصيب 12 شابًا وتم إنقاذهم وتقديم الإسعافات العاجلة لهم .