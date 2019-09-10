"صحة النواب" تطالب الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية لرعاية المبتكرين والنوابغ

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدة ان تأخير اللائحة التنفيذية أدى إلى العديد من الأزمات في التطبيق وفرض رسوم بشكل مخالف لمواد القانون.

وأشارت عبد الحليم، في بيان، اليوم، إلى أن مشروع القانون فرض رسما لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرض رسماً إضافياً مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزم الجامعة بدفع رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.

وأكدت أن مشروع القانون يتحدث عن فرض رسوم على موارد الجامعات، وليس من الطلاب، إلا أن الجامعات خالفت ذلك وبدأت في تحصيل رسوم إضافية من الطلاب ضمن المصروفات الدراسية بحجة تويل صندوق النوابغ والمبتكرين، معلقا: "الجامعات بدأت في تحصيل رسوم قبل تطبيق القانون من أصله كما أن تحصيل الرسوم من الطلبة مخالف لنص القانون.. والسبب في ذلك هو تأخير إصدار اللائحة التنفيذية".