براتب 8 آلاف جنيه.. وزير القوى العاملة يسلم 17 عقد عمل بالخارج

كتب- يوسف عفيفي:

سلم وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 آلاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلى أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وبحسب بيان اليوم، أوضح الوزير، أن اختبار المتقدمين تم من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة في العمل بالخارج.

وأضاف أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة فى إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج .

وقال الوزير، إن الوزارة تقدم هذه الفرص عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب في الداخل والخارج.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن توفير فرص العمل بالخارج للشباب المصرى يأتي فى إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهى أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية مجيبا بذلك على بعض الانتقادات التى تقلل من شأن تلك الفرص، مؤكدا أنه يحرص فى كل مرة على مقابلة العمالة المسافرة لتأكيد أهمية كل عامل منهم .

وأكد مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن الطلب عليها فى ازدياد بصفه مستمرة لقدرتها على العمل والعطاء.

وشدد الوزير على ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية للدولة التي يعملون بها، كي يشار لعمال مصر دائمًا بالبنان باعتبارهم المثل والقدوة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير فرص عمل للمزيد من راغبي العمل بالخارج.

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