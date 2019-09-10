الآثار تناقش استعدادات نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

كتب- محمد عاطف:

عقد وزير الآثار، اجتماعًا بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والسياحة، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية نقل المومياوات والتوابيت الملكية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وحسب بيان، اليوم، ناقش الاجتماع إجراءات نقل المومياوات، خاصة تلك المتعلقة برفع كفاءة الطرق والكباري والمباني الموجودة على خط سير عملية النقل من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، وشكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل.

كما استعرضت الشركة المنظمة لإخراج الفعالية العديد من الأفكار و المقترحات لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب خلال الشهور القليلة المقبلة.

يذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية و17 تابوتًا ملكيًا، ترجع إلي عصر الأسر 17، و18، و19، و20، من بينهم 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك امنحتب الأول، والملكة أحمسنفرتاري زوجة الملك أحمس.​