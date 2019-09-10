بـ"2 دولار".. مصر للطيران: "إنترنت وفيديواستريم على طائرات إيرباص

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، إتاحة خدمات الإنترنت Wi-Fi والتي يمكن للركاب استخدامها بأسعار تبدأ من 2 دولار على طائرات الشركة الجديدة من طراز الآيرباص A220-300 والتي تسلمت منها الشركة طائرة وبدأت تدخل جداول التشغيل.

وأوضحت مصادر بالشركة، أن الطائرة مزودة بخدمة الـ Video Streaming والتي تسمح للركاب بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة اللوحية Tablets وللاستفادة بهذه الخدمة بالنسبة للركاب المستخدمين لأنظمة Android أو أجهزة اللاب توب، يجب استخدام أحدث نسخة من متصفح (Chrome) ومن ثم الاتصال على شبكة الواي فاي "EGYPTAIR" على الرحلة والدخول على الموقع الإلكتروني wifi-pax.egyptair.com.

أما بالنسبة للركاب المستخدمين لأنظمة Apple iOS يجب تحميل تطبيق (Cabin Media Player) قبل الصعود على الطائرة حتى يتمكنوا من مشاهدة المواد الترفيهية الخاصة بالطائرة على أجهزتهم المحمولة , ومن ثم اتباع نفس الخطوات بالاتصال على شبكة الواي فاي وفتح التطبيق لمشاهدة البرامج الترفيهية على الطائرة.

وتتميز طائرة الآيرباصA220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران بـ 140 مقعدًا، تشمل 15 مقعداً في درجة رجال الأعمال و125 في الدرجة السياحية ، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة وتتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.