حزب الوفد يقترح تأسيس هيئة للتنمية المستدامة للاستفادة من موارد الدولة

كتبت- ميرا إبراهيم:

اقترح حزب الوفد، على وزارة التجارة والصناعة إنشاء الهيئة العامة للتنمية المستدامة على أن تكون هيئه مدنية مستقلة؛ تواكبا مع المتغيرات الحالية التي يواجهها العالم.

وحسب بيان، اليوم، طالب المهندس حمدي قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الصناعة والتجارة بالحزب، وزير التجارة والصناعة، بتأسيس الهيئة العامة للتنمية المستدامة، من منطلق العمل على تحسين مناخ الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الموارد بما لا يهدر حق الأجيال القادمة.

وأوضح "قوطة"، أهمية أن تكون الهيئة شريكًا أساسيًا في تفعيل الأهداف المعلنة للتنمية المستدامة، وذلك توافقا مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ولما له من فائدة علي الاقتصاد المصري حاليا وحفاظا علي الثروات للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن أهداف التنمية المستدامة تقتضي العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

وتمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل. وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.