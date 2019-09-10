أستاذ عقيدة بالأزهر: فكرة الخلافة روجها المتطرفون لإثارة مشاعر المسلمين

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مجدي أستاذ العقيدة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، إن فكرة الخلافة التي تزعمها الجماعات المتطرفة ما هي إلا إثارة لمشاعر المسلمين، وكسب تعاطفهم لتحقيق الأغراض الخاصة لتلك الجماعات.

وأوضح خلال فعاليات ندوة " مفهوم الخلاقة ", التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات الدورة التأهيلية التي تعقد للطلاب الوافدين بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن ما أريق من دماء باسم الخلافة في العصر الحديث أكثر مما أريق في الصراع العربي مع العدو الصهيوني.

وقال مجدي إن اليوم لكل قطر من الأقطار حاكماً يدير شئون البلاد، مؤكداً أن الشعب وحده هو صاحب الحقِّ في اختيار الحاكم الذي يراعي مصالح الوطن ويحافظ علي مقدساته وأراضيه وإدارة شئونه.

وأشار إلى أنه من الواجب طاعة ولاة الأمر في المعروف ؛ لأن بهذه الطاعة تستقيم أمور الأمة ويحصل الأمن والاستقرار ويأمن الناس من الفتنة ، فعدم الطاعة يؤدي إلي ضياع البلاد وقتل وسفك الدماء وإنتهاك الأعراض .

وأوضح في ختام الندوة أن الإسلام دين ودولة يراعي مصالح الناس جميعا، ويساوي بين المسلمين وغيرهم في حقوق المواطنة.