ماريان عازر تستعرض وضع المرأة المصرية أمام البرلمان الدولي

كتبت- ميرا إبراهيم:

ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر، عضومجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة بفعاليات مؤتمر "المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد.

وبدأت عازر كلمتها بالحديث عن وضع المرأة في مصر منذ القديم، مشيرة إلى النماذج المضيئة ذات الإسهامات الكبيرة على مر التاريخ وصولا إلى العصر الحالي ثم تحدثت عن المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 لأول مرة في مصر وتحدثت عن السياسات الحالية التي تهدف لتمكين المرأة على كافة الأصعدة، لاسيما التمكين الاقتصادي.

وأكدت أن التشريعات والثقافة ورفع الوعي هم الأدوات الداعمة لتنفيذ هذه السياسات التي تم وضعها من خلال الاستماع لوزراء وبرلمانيين وجهات معنية بشئون المرأة والتي نتج عنها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تماشيا مع رؤية مصر 2030.

كما شددت عازر على الدور المهم للمرأة المصرية في أجندة التمكين الاقتصادي والوصول لمواقع اتخاذ القرار موضحة أن المرأة المصرية استطاعت الوصول إلى العديد من المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار ووصلت إلى ٢٥ % من الحقائب الوزارية و١٥% من المقاعد البرلمانية، وصولا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة وحصولها على ٢٥ % من المقاعد البرلمانية بداية من الانتخابات القادمة.

وأشارت عازر الإصلاحات التشريعية التي تحققت في مصر لتدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يضم نص كامل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقانون الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يمنح السيدات العاملات إجازة وضع مدفوعة الاخر لمدة أربعة شهور وبحد أقصى ثلاث مرات وأشارت الي عدة قوانين أخري والقوانين المنتظر صدورها في الفترة المقبلة لتمكين المراة، كما تطرقت إلى جهود المجلس القومي للمرأة في التمكن الاقتصادي ورفع الوعي.

واختتمت كلمتها بعرض بعض نماذج حملات رفع الوعي بدأ من حملة التاء المربوطة اوما يقوم به المجلس القومي للمرأة من تسليط الضوء علي النماذج الناجحة في كافة المجالات ومن مختلف الخلفيات الاجتماعية.

يذكر أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق مع شركاء مصر في التنمية ومختلف المؤسسات الدولية من أجل دعم جهود الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال ، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وغابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين ، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة .