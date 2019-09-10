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    مصر للطيران: 25% تخفيضًا على تذاكر 4 دول

    11:45 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    مصر للطيران: 25% تخفيضًا على تذاكر 4 دول

    مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    طرحت شركة مصر للطيران تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية من القاهرة إلى أربيل، وحجز التذاكر حتى يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، والسفر حتى يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

    وحسب بيان، الثلاثاء، طرحت الشركة تخفيضا ٣٠% على الدرجة السياحية، و١٠% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى فيينا، وحجز التذاكر حتى ٣٠ سبتمبر، والسفر من ١٣ سبتمبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

    كما طرحت الشركة تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية، و٣٥% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى جوهانسبرج، وحجز التذاكر حتى ١٥ سبتمبر، والسفر حتى ٥ ديسمبر ٢٠١٩.

    كما طرحت تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية، و١٥% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أبها، وحجز التذاكر حتى ١٨ سبتمبر، والسفر حتى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩.

    مصر للطيران القاهرة السياحة

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