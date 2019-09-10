مصر للطيران: 25% تخفيضًا على تذاكر 4 دول

كتب- طه عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية من القاهرة إلى أربيل، وحجز التذاكر حتى يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠١٩، والسفر حتى يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وحسب بيان، الثلاثاء، طرحت الشركة تخفيضا ٣٠% على الدرجة السياحية، و١٠% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى فيينا، وحجز التذاكر حتى ٣٠ سبتمبر، والسفر من ١٣ سبتمبر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

كما طرحت الشركة تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية، و٣٥% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى جوهانسبرج، وحجز التذاكر حتى ١٥ سبتمبر، والسفر حتى ٥ ديسمبر ٢٠١٩.

كما طرحت تخفيضا ٢٥% على الدرجة السياحية، و١٥% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أبها، وحجز التذاكر حتى ١٨ سبتمبر، والسفر حتى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٩.