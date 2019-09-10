"مد ساعات العمل".. 8 إجراءات من "المترو" لتسهيل استخراج اشتراكات الطلاب

كتب- أسامة عبدالكريم:

اتخذت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عدة إجراءات لخدمة الطلاب من مستخدمي المترو، قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وينشر مصراوي أبرز الإجراءات التي اتخذتها شركة المترو:

- تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة.

- بيع استمارات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة .

- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً بما في ذلك الجمع والعطلات الرسمية .

- في حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة باليوم التالي.

- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الإستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة .

- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية .

- زيادة العملات المعدنية بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر .

- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أي معوقات قد تحدث .

وتأتى هذه الإجراءات والتدابير تسهيلا وتيسيرا على الطلاب أثناء فترات الدراسة وجمهور الركاب كافة ولتقديم أفضل خدمة لركاب هذا المرفق الحيوي والهام والذى يعد وسيلة النقل الأكبر والأسرع داخل القاهرة الكبرى .