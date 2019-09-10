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    القوى العاملة: فض اعتصام 930 عاملًا بشركة أغذية

    11:20 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
    القوى العاملة: فض اعتصام 930 عاملًا بشركة أغذية

    وزارة القوى العاملة

    كتب- يوسف عفيفي:

    نجحت مديرية القوى العاملة بالجيزة، في فض اعتصام 930 عاملًا بشركة سينيوريتا للأغذية، وانتظم العاملين في العمل، بعض التفاوض على مطالبهم مع الإدارة وديا.

    وبحسب بيان اليوم، كان وزير القوى العاملة، أصدر توجيهاته لوكيل الوزارة مدير القوى العاملة بالجيزة محمد عيسي، بالانتقال إلى مقر الشركة والتدخل لفض الاعتصام وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا، وحصول العمال على حقوقهم كاملة طالما أنها في الإطار القانوني.

    وتلقى الوزير من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد انتقال مكتب علاقات العمل المختص ومقابلة ممثل الشركة والعمال، حيث تم التفاوض الودى بين طرفى العملية الإنتاجية، ووافقت الشركة على صرف مرتب شهر يوليو 2019 فوراً، ومرتب أغسطس الأسبوع القادم بما في ذلك الزيادة السنوية المقررة .

    ​وقدم الوزير الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.

    مديرية القوى العاملة الجيزة شركة أغذية وزير القوى العاملة

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