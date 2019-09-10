أثلج صدورنا.. تعليق "السياحة الدينية" على إلغاء رسوم تكرار العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

رحبت شركات السياحة المصرية، بقرار المملكة العربية السعودية، بإلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي والصادرة بمرسوم ملكي، لمكرري العمرة خلال 3 سنوات مضت.

وأعلن الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي، إلغاء رسوم تكرار العمرة، موجها الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار متضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم التكرار.

وفرضت السعودية مبلغ 300 ريال رسوم على كل معتمر بجانب 100 ريال رسوم خدمات أرضية تسدد للوكيل، بالاضافة إلى أن الضوابط السعودية الجديدة تضمنت فرض رسوم أخرى تتضمن على الخدمات الأرضية التى يقدمها الوكيل السعودى للمعتمر، وتم تحديد رسوم الخدمات ب 100 ريال للمعتمر، بجانب رسوما مقابل خدمات النقل داخل الأراضي المقدسة للمجموعات التي لا تقل عن 35 فردا بواقع 100 ريال للمعتمر، كما فرضت المملكة رسوما إضافية للمنصات الإلكترونية تقدر من 5 إلى 7.5%.

وأعرب عدد من أصحاب الشركات السياحية العاملة في الحح والعمرة، عن سعادتهم بالقرار الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين، وبدأت الشركات السياحية فعليا تطبيق القرار وإبلاغ عملائها بالقرار، وذلك بعد إبلاغهم من قبل الوكلاء السعوديين.

من جانبه، وصف أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات صحفية القرار بالخطوة الإيجابية، قائلا كان مطلبا حيويا من قبل العاملين بالسياحة الدينية سواء داخل المملكة أو خارجها.

ورحب ياسر سلطان، مالك شركة سياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، بقرار الغاء الرسوم، موضحا أنه ما زال عندى رأيه السابق بأن حرية السفر حق دستوري لكل إنسان على وجه الأرض.

وأوضح سلطان لمصراوي، أن القرار يصب في مصلحة الجميع في الداخل والخارج ويساعدهم على نجاح المواسم المقبلة ويرفع من الإقبال على أداء العمرة بشكل كبير، بالاضافة إلى تنظيم العمرة بشكل أفضل.

واتفق أحمد البكري، مالك شركة سياحة في تصريح خاص، مع الرأي السابق بأن القرار أقلج صدور الجميع وخاصة المواطنين، معربا عن سعادته بالقرار.

وتابع: "نحن كشركات سياحة سعداء مثل جميع المواطنين كوننا كنا نرى المعتمرون يريدون الذهاب لأداء العمرة وليسوا قادرين بسبب هذه الرسوم، وبإمكانهم الآن زيارة بيت الله الحرام في أي وقت دون رسوم.