برلماني يطالب باستراتيجية لمواجهة حرائق الأسواق الشعبية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن تكرار حوداث الحرائق بمناطق الأسواق الشعبية في الفترة الأخيرة، يتطلب تحركًا واضحًا من الحكومة؛ خاصة مع تسبب هذه الحرائق في كوارث كبيرة وتنتشر على نطاق واسع نظرا لقابلية المباني هناك.

وأشار النائب في بيان، إلى أهمية تسريع التحقيقات اللازمة في حادث حريق وكالة البلح بوسط البلد، لما له من خسائر فادحة تسببها للمواطنين هناك.

وأكد النائب ضرورة وضع منظومة تأمين على أعلى مستوى في هذه المناطق لمنع انتشار الحرائق وتأخر وصول عربيات الإطفاء، منوها إلى أهمية وضع ضوابط ملزمة لأصحاب المشروعات الصغيرة هناك بتطبيق قواعد الأمن الصناعي.​