رئيس جهاز الشروق: تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء

كتب- محمد عبد الناصر:

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، تنفيذ 4 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء بقطع أراضٍ سكنية لمخالفتها النشاط السكنى واشتراطات التخصيص، وكذا تحويل البدرومات من جراجات خاصة إلى أنشطة تجارية بمبانٍ أخرى.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، الثلاثاء: جرى تنفيذ قرار إزالة لمنشأ معدني مخالف للتراخيص والاشتراطات البنائية بسطح مول تجارى بمنطقة إسكان الشباب، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين طبقاً للقانون.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة المتابعة الدورية من قبل رؤساء الأحياء والمرور الدوري لحصر أية مخالفات في مهدها حفاظاً على النسق المعماري والحضاري لمدينة الشروق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إزالة التعديات والإشغالات والمظاهر العشوائية بالمدن الجديدة.