مطار الأقصر يستقبل أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة

كتب - طه عبيد

أقلعت أول رحلة لطائرة مصر للطيران الجديدة من طراز الإيرباص 220 / 300 إلى مطار الأقصر الدولي، ضمن برنامج تشغيل الطائرة والذي فضلت الشركة أن تبدأ داخليا أولا لمطار الأقصر ثم دوليا وفقا للتشغيل.

وتعد الطائرة الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة، لتحديث أسطول الشركة، وتتميز بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود، يوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر في المقصورة المؤلفة من 140 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة.

ويتميز طراز A220 بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود، كما يجمع الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6،300 كم).