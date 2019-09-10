أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

09:31 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الثلاثاء، نظرًا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة/ الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة/ أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط/ أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها/ بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا/ المنصورة/ دمياط" مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

هذا المحتوى من

السكة الحديد حركة القطارات تأخر القطارات

الخبر التالى:

تفاصيل لقاء وفد "موازنة البرلمان" بممثلي البنك الدولي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان