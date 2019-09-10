لم تحدّث منذ 14 عامًا.. تعرّف على المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزيرة السياحة، المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية عقب تحديثها لمواكبة المعايير الدولية.

ويستعرض (مصراوي) أبرز المعلومات عن المعايير الجديدة وفقًا لتصريحات وزيرة السياحة.

1- إعادة تصنيف الفنادق لم تحدث منذ ما يقرب من 14 عاما.

2- تطبيق المعايير الجديدة بالنسبة للسياحة المصرية يعتبر حجر الزاوية في رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة وتحسين جودة المنتج السياحي المصري.

3- الوزارة بدأت تحديث منظومة معايير الفنادق منذ يناير 2018 للمرة الأولى منذ 2006 لتتماشى مع المعايير الدولية، ولتنافس الفنادق المصرية مثيلاتها العالمية.

4- معايير تصنيف الفنادق في مصر كانت تقتصر على المكونات الثابتة بالفندق دون النظر إلى أسلوب الخدمة المقدمة ومراعاة المعايير البيئية والصحية.

5- التقييم الجديد يشتمل على معايير ترتكز على المكونات الثابتة بالمنشأة الفندقية والمعايير المتغيرة التي تقيس المستوى الصحي ومستوى الخدمة المقدمة من العنصر البشرى وأسلوب الإدارة للمنشأة ومراعاة البعد البيئي وتطبيق مفهوم الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

6- المعايير وضعت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، ومنظمة السياحة العالمية التى قامت بترشيح عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال تصنيف الفنادق للخروج بمعايير تواكب المعايير العالمية.

7- بدأت خطوات صياغة معايير التصنيف الجديدة بعمل العديد من الزيارات الميدانية للفنادق المصرية ذات التصنيفات المختلفة فى المحافظات السياحية لدراسة أوضاعها ومراجعة تقييم تصنيفاتها، ثم عمل لجنة مع شركائنا في القطاع الخاص وعقد عدة حلقات نقاشية لوضع المعايير الجديدة.

8- تطبيقها سيعزز من تنافسية قطاع السياحة في مصر، ويرفع من تنافسية القيمة السعرية للإقامة بالفنادق المصرية، حيث يُعتبر تَمَيُز الفندق وجودة الخدمة المقدمة به عاملا أساسيا في استمتاع السائح بزيارته وتشجيعه على تكرارها.

9- لأول مرة يتم إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، والتغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد على مثل هذه الأنماط والمتمثلة في الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم Eco lodges ، والشقق الفندقية Apartment Hotels ، والبوتيك أوتيل.

10- تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة بـ Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى، مع مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة بما يساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية.

11- بالتزامن مع صياغة معايير التصنيف الجديدة قامت الوزارة بتدريب مفتشى قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية على المعايير الجديدة وذلك على يد خبراء من منظمة السياحة العالمية لضمان جاهزيتهم واستعدادهم للقيام بعملهم فور تطبيق المنظومة الحديدة.

12- جرى تأهيل 23 مفتشا من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة وتأهيل 6 مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير، وتدريبهم على استخدام tablet تم تصنيعه خصيصا لهذا الغرض، ضمن هدف التحول الرقمى digitalization.

13- سيتم منح هذه المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه المعايير الجديدة.​