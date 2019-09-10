بعد تصديق السيسي.. 900 مليون دولار قروضًا إضافية لمشروع الصرف الصحي (مستند)

كتب- محمد نصار:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي والموقع في إندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

وينشر "مصراوي" نص تقرير البنك الدولي بشأن اتفاق القرض الموقع مع مصر لحصولها على تمويل إضافي قدره 300 مليون جنيه لمشروع خدمات الصرف الصحي بالريف، والذي يتضمن حصول مصر على 900 مليون دولار قروضًا من عدة جهات من بينها البنك فيما تتحمل الحكومة المصرية مساهمة مالية مباشرة قدرها 94 مليون دولار ليبلغ إجمالي التمويل في هذه المرحلة 994 مليون دولار.

ويبنى التمويل الإضافي على نجاح البرنامج الأساسي كما يقوم بالتوسع في نطاق البرنامج ليشمل ثلاث محافظات إضافية حيث ينفذ البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية وهي (دمياط - الغربية - المنوفية) وشركات المياه والصرف الصحي التابعة بكل منها على حدة.

وتمثل المحافظات السبع (محافظات الدلتا) مجموعة فرعية من البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية والتي تلوث ترعة السلام وفرع رشيد في دلتا النيل، ويظهر البرنامج الأساسي كشريحة من شرائح البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية ويغطي 3 محافظات (البحيرة - الدقهلية - الشرقية).

ويشمل التمويل الإضافي 3 محافظات مؤهلة أخرى (دمياط - الغربية - المنوفية) ومحافظتين من المحافظات التي يغطيها البرنامج الأساسي (الدقهلية - الشرقية)؛ أما محافظة البحيرة فلن يغطيها التمويل الإضافي حيث إن كافة القرى المؤهلة بالمحافظة مشمولة بالبرنامج الأساسي.

وبلغ تمويل البرنامح الأصلي لخدمات الصرف الصحي مليار و52 مليون دولار، تحملت منها الحكومة المصرية 275 مليون دولار، وساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقرض قدره 550 مليون دولار، وساهم البنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعمير، بقرض بقيمة 227.1 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي التمويل الإضافي للبرنامج 994 مليون دولار، تتحمل منها الحكومة المصرية بشكل مباشر 94 مليون دولار، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 300 مليون دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 300 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعمير 300 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي تكلفة المشروع بمرحلتيه 2 مليار و46 مليون دولار، تتحمل الحكومة المصرية منه مبلغ 369 مليون دولار، والباقي عبارة عن قروض بقيمة 580 مليون دولار من البنك الدولي، و527.1 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعمير، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ويغطي نطاق التمويل الإضافي 133 قرية و32 من مجمعات محطات معالجة مياه الشرب، كما يهدف التمويل الإضافي إلى مد 178 ألفًا 317 وصلة منزلية في هذه القرى.