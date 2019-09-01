معهد تكنولوجيا الأغذية يحصل على اعتماد الجودة من "الإيجاك"

كتب- أحمد مسعد:

نجح معهد تكنولوجيا الأغذية في اختبار الاعتماد من هيئة المواصفات والجودة "الإيجاك"، حيث تم منح المعهد شهادة الأيزو 17025 المتعلقة بتحديث المواصفة لسنة 2017.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأكدت الدكتورة إيمان سالم مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أهمية دور إدارة المعهد وإدارة الجودة الشاملة بمركز البحوث الزراعية وفريق الجودة بمعمل كيمياء الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية من أساتذة وباحثين وعمال في الحصول على الأيزو، مؤكدة أن الحصول على شهادة الجودة هو تأكيد للدور الحيوي للمعهد في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، وفقا للمعايير المصرية والدولية.