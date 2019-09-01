بمقر متحفه.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نجيب محفوظ بختم النسر"

كتب - محمد عاطف:

افتتحت وزيرة الثقافة، معرض "نجيب محفوظ .. بختم النسر"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بمتحف أديب نوبل في تكية أبو الدهب، بحضور الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس القطاع والكاتب يوسف القعيد الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعدد من محبي الراحل.

وثمنت وزير الثقافة، فكرة المعرض مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة في حفظ ذاكرة رموز قوة مصر الناعمة وتظهر للجمهور جزء من حياة المبدعين غير معلوم للكثيرين.

أعد المعرض الكاتب الصحفي طارق الطاهر، ويحتوي أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتابه الذي يتناول سيرة صاحب "ميرامار"، بدء من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية.

وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتى حصوله على ليسانس الآداب من الجامعة المصرية، بالإضافة إلى المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، إقرارات الذمة المالية، القرار الوزاري بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية).

بالإضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، وتقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة على المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.