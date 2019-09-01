  • عاجل: الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد فوزه على الاتحاد بهدف نظيف

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    إحباط تهريب 210 ساعة تجسس داخل طرد بريدي بمطار القاهرة

    11:12 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة، محاوله تهريب عدد من ساعات التنصت المحظور دخولها البلاد، فور وصولها داخل طرد قادم من هونج كونج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المضبوطات.

    وقال مصدر بالمطار، إنه أثناء قيام الوردية الثانية بجمرك فيدكس برئاسة سلوى محمد مدير الجمرك، بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة.

    اشتبه محمد سعيد مأمور الحركة في مشمول البوليصة الفرعية الوارده من هونج كونج، وتم تحرير لجنة جمركية للكشف والمعاينة الفعلية، تبين وجود 210 ساعه يد سمارت مزوده بكاميرا وميكروفون ومدخل بشريحه موبايل للاتصال تستخدم في أعمال التصنت والتجسس.

    وقرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.

    تهريب ساعات تجسس طرد بريدي مطار القاهرة هونج كونج

    الخبر التالى:

    بمقر متحفه.. وزيرة الثقافة تفتتح معرض "نجيب محفوظ بختم النسر"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان