خلال استقبال أبطال أفريقيا.. وزير الشباب: نعمل على بناء منتخبات قوية تُمثل مصر

كتب- طه عبيد:

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ما حققته البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت بالمغرب، وحصولها على 273 ميدالية متنوعة، هو إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.

وشدد وزير الشباب والرياضة- خلال استقباله للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بمطار القاهرة الدولي- على دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية للألعاب الجماعية، وهو ما ظهر على مستوى الميداليات والإنجازات التي حققتها مصر في البطولات المختلفة.

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تعمل على بناء منتخبات قادرة على التمثيل المشرف لمصر في المحافل الدولية، من خلال التخطيط العلمي والفني لتجهيز اللاعبين، لافتًا إلى أنه سيتم تكريم اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الإفريقية وفقا للحد الأقصى للائحة.

وكانت البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، على طائرة مصر للطيران القادمة من كازبلانكا، وتم تجهيز فريق من العلاقات العامة لشركة مطار القاهرة الدولي ومصر للطيران، لاستقبال البعثة وإنهاء إجراءات وصولهم.

