شعبة الأدوات المكتبية: تخفيضات على جميع المنتجات تبدأ من 30%

كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أكتر من ٢٠٠ عارض يشاركون في معرض "أهلاً مدارس" المُنعقد بأرض المعارض بمدينة نصر، موضحًا أن المعرض سيفتح أبوابه غدًا بالمجان للجمهور وحتى الثامن من سبتمبر الجاري، على أن يتم مده في حالة الإقبال الكبير من المواطنين.

وأضاف "أبو جبل"، لـ"مصراوي"، على هامش افتتاح المعرض، الأحد، أن التخفيضات على جميع المنتجات تبدأ من 30 %، وأن هناك تخفيضات ستصل لأكثر من 50% على بعض المنتجات.

وأكد رئيس شعبة الأدوات المكتبية، أن أسعار الأدوات المكتبية انخفضت هذا العام لما يزيد عن 10% سواء المنتجات محلية الصنع أو المنتجات المستوردة، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار، وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار وسعر الورق.

وافتتح وزير التموين والتجار ة الداخلية، معرض "أهلاً مدارس"، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر.

ومن المقرر، افتتاح المعرض، أمام الجمهور، صباح غدٍ الاثنين، الموافق 2 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى التاسعةً مساءً.

ويتضمن المعرض، جميع مستلزمات المدارس من شنط وأقلام وكراسات وملابس زي المدرسي والأحذية والشنط - جميع الأدوات المدرسية والمكتبية - السلع الغذائية الأساسية للطلاب - أدوات التربية الفنية والتربية الرياضية - الكتب التعليمية - أدوات الإستخدام الشخصي للتلاميذ والطلبة، كل إحتياجات الطالب والمعلم والمدرسة والمراكز التعليمية، بأسعار مخفضة تصل إلى ٣٠ %.