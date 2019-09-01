"خريجي الأزهر" بأندونيسيا تؤكد أهمية الوحدة والترابط بين كافة فئات المجتمع

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور مخلص حنفي أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بإندونيسيا، أهمية الحفاظ على الوحدة والترابط بين كافة فئات المجتمع، والاهتمام بالتعليم الصحيح للدين الإسلامي والبعد عن الغلو والتطرف.

وذكرت منظمة خريجي الأزهر - في بيان اليوم الأحد - أن فرع المنظمة بمحافظة (جاوة) الغربية في إندونيسيا عقد احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد، بحضور الآلاف من أبناء المحافظة بالتعاون مع مؤسسة تربية للخدمة المجتمعية.

ودعا حنفي - في ختام كلمته - إلى الالتزام بالمنهج الأزهري المعتدل والوقوف خلف الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف الذي تروج له جماعات الظلام.

يشار إلى أن فرع المنظمة عقد - على هامش الحفل - اجتماعًا لوضع الخطة المستقبلية خلال الفترة المقبلة، ووضع آليات لنشر الفكر الوسطي المستنير بربوع إندونيسيا، ومناقشة القضايا المعاصرة التي تشغل الناس وتلبي احتياجاتهم المعرفية سواء على مستوى القضايا الفكرية أو القضايا المجتمعية والأسرية.​