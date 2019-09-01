مدبولي: تعيين 1500 موظف في الشهر العقاري

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارته اليوم الأحد، لمحافظة الإسكندرية، تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات بالميناء، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة، لافتا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برفع كفاءة الميناء.

ولفت رئيس الوزراء، على هامش زيارته، حسب بيان الحكومة، إلى أن مشروعات ميناء الاسكندرية التي تم تفقدها اليوم تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والامكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات في الميناء، لحين إنهاء الإجراءات، فضلا عن جهود أخرى تبذل لتطهير الميناء من السفن الغارقة.

وأضاف مدبولي أن الزيارة شملت كذلك تفقد موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية لربط ميناءي الاسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بما يسهم في تيسير حركة خروج ودخول الشاحنات وتجنيبها السير في مناطق الكتل السكنية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقاري، التي يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، لافتا إلى أن المكتب الذي يتم زيارته اليوم أحد ٣ مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية؛ للاستفادة من إمكانيات هيئة البريد في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين، مؤكدا أنه وافق على تعيين 1500 موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

ورداً على سؤال حول طريق الساحل الشمالي، أكد رئيس الوزراء أن الطريق يتم تطويره باستمرار وسيخضع لخطة صيانة عاجلة، ليكون على الجاهزية التامة قبل الصيف المقبل، داعيا في السياق ذاته المواطنين من مرتادي هذا الطريق إلى الوعي بأهمية اتباع اشتراطات السلامة خلال السير عليه، وفي مقدمة ذلك الالتزام بالسرعة المقررة، وعدم تجاوزها، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث سببها السرعة الزائدة.​