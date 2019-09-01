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    مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع لشركات السياحة لمدة 6 شهور

    04:01 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع لشركات السياحة لمدة 6 شهور

    وزارة السياحة

    كتب- محمود مصطفى:

    قررت وزارة السياحة مد العمل بقرار وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة، لمدة ستة أشهر أخرى.

    ونشرت الجريدة في عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة.

    وأصدرت وزارة السياحة في مارس الماضي، قرار وزاريا رقم 139 لسنة 2019، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

    وأوضح القرار، أنه تمت الموافقة عليه من قبل غرفة شركات ووكالات السفر السياحية، وجاء ذلك بعد طلب رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة وبعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشان تنظيم الشركات السياحية ولائحتها التنفيذية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

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    وزارة السياحة شركات السياحة

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