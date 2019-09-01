التنمية المحلية: بدء دورات تدريب العاملين بالمحليات

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم الأحد، الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات والتي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الجديد (2019/2020).

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم، إن مركز تدريب سقارة سينفذ خلال الأسبوع الحالي 4 دورات تدريبية تشمل:

- تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور وهي حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين في إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات.

- تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعدين في مجالات أملاك الدولة.

- تنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات التدريب.

- تنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

يذكر أن هذه الدورات يستفيد منها حوالي 202 من المتدربين من مختلف المحافظات وتستمر هذه الدورات لمجة 5 أيام.