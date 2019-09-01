10 أيام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. 13 معلومة عن نظام التعليم للصفوف الأولى​

كتبت- ياسمين محمد:

ينطلق العام الدراسي الجديد 2019/ 2020 بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى: رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصفين الأول والثاني الابتدائي، يوم الأربعاء الموافق11 سبتمبر المقبل بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم.

وتجري وزارة التربية والتعليم، اللمسات النهائية لاستعدادات انطلاق العام الدراسي لطلاب الصفوف الأولى.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات عن "الجديد" في العام الدراسي القادم قبل 10 أيام من انطلاقه:

-يصل نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0" للصف الثاني الابتدائي، ليكون مطبقًا على "4 صفوف": رياض الأطفال بمستوييها والصفين الأول والثاني الابتدائي.

- يدرس الطلاب في هذه الصفوف: اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، باقة متعددة التخصصات تضم العلوم والدراسات، التربية الدينية، التربية البدنية والصحية،

-يوزع كتاب المستوى الرفيع في اللغة الانجليزية Connect plus، على الطلاب المقيدين بمدارس اللغات، مع بداية العام الدراسي.

-المدارس التي تدرس مستوى رفيع باللغة الفرنسية، لها أن تواصل استخدام كتاب المستوى الرفيع الخاص بها، حتى توفر الوزارة كتابًا متفقًا مع المنهج الجديد.

-مادة الرياضيات في كتاب منفصل هذا العام، غير مدمجة مع الباقة.

-محاور جميع مناهج الصفوف الأولى تدور حول: من أكون، العالم من حولي، كيف يعمل العالم، والتواصل، بشكل متدرج من KG1 وحتى الثاني الابتدائي.

-تدخل 5 مدارس مصرية يابانية، الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد، ليصل عددها إلى 40 مدرسة.

-تدرس المدارس المصرية اليابانية، لأول مرة، الرياضيات والعلوم باللغة الانجليزية وليس العربية، بالإضافة إلى كتاب المستوى الرفيع Connect Plus.

-تجري وزارة التربية والتعليم تدريب معلمي الصفوف الأولى.

-معلمي الصف الأول الابتدائي بنفس فصولهم وطلابهم للصف الثاني.

-يعتمد نظام التقييم بالصفوف الأولى، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية، والمهارات الشفهية والتحريرية، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي:- يفوق التوقعات دائمًا ويرمز له باللون الأزرق، يلبي التوقعات ويرمز له باللون الأخضر، يلبي التوقعات أحيانًا ويرمز له باللون الأصفر، و أقل من المتوقع ويرمز له باللون الأحمر.

-في نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الأمر تقريرًا يعبر عن أداء التلميذ، وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ.

- لن يؤدي الطلاب الاختبارات التقليدية في منتصف أو نهاية العام الدراسي.