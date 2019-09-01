رئيس "المصريين": زيارة السيسي للكويت تاريخية وتعبر عن عمق العلاقات

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت، مشيرًا إلى أن الزيارة تدل على عمق العلاقات المصرية الكويتية على مدار الزمن.

ووصف أبوالعطا، في بيان، اليوم الأحد، الزيارة بالتاريخية والتي شهدت محبة وودًا بين الزعيمين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تثمن مواقف دولة الكويت الشقيقة وتحمل الكثير من العروبة والوطنية وحب شديد للأشقاء العرب في أصعب المواقف تحت قيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنه لطالما كانت العلاقات المصرية الكويتية نموذجًا في عمق الروابط والأواصر بين البلدين والشعبين، ولطالما كانت مصر الداعم القوى للكويت و"الحضن الدافئ" للأشقاء في الكويت

وأشار إلى أن الكويت على مر التاريخ وقفت بجانب مصر وقيادتها وشعبها سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا وأمنيًا، فضلًا عن تدعيم وترسيخ أواصر العلاقات المتبادلة بين البلدين تجاريًا واستثماريًا وثقافيًا.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة الكويت الشقيقة، وكان في استقباله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.