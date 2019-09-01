اليوم.. جبهة تصحيح المسار تجتمع لتحديد أجندة اللقاء مع أبوشقة

كتبت- ميرا إبراهيم:

تجتمع جبهة تصحيح مسار الوفد، اليوم الأحد، لمتابعة آخر التطورات في دور الجبهة وبحث الاجتماع المزمع عقده مع المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وقال المهندس ياسر قورة، إن الاجتماع بمقر الجبهة، لتحديد جدول الأعمال في الاجتماع المزمع عقده بين الجبهة ورئيس الوفد، بناء على طلب الجبهة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيستقر على الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وأكد قورة أن الجبهة ليس من بين أعضائها من يسعي لأحداث وقيعة أو تصدير مشاهد عمدية تضر بالحزب وأن أعضائها جميعا علي قلب رجل واحد لا يبتغون إلا مصلحة الوفد.

وكانت أعلنت موافقتها على عقد اجتماع مع رئيس الحزب، مؤكدة أنها طالما نادت من قبل مرارا بالجلوس وتبادل الرؤي داخل "بيت الأمة"، في إطار من احترام الرأي والرأي الآخر وذلك لصالح الكيان والوفديين جميعا.​