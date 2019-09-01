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    شاهد.. 29 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

    01:23 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة
    • عرض 29 صورة

    كتبت- ياسمين محمد:

    تصوير- مصطفى الشيمي:

    أقيمت جنازة السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، اليوم الأحد، بعد صلاة الظهر، بمسجد سعاد كافي بجامعة مصر للعلوم في مدينة السادس من أكتوبر.

    وكانت أسرة رئيس الوزراء الأسبق، أعلنت وفاة والدة الدكتور أحمد نظيف، مساء أمس السبت.

    وظهر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بصحبة عدد من أفراد أسرته والعائلة، ولم تعلن أي تفاصيل عن موعد أو مكان العزاء.

    أحمد نظيف جامعة مصر للعلوم مدينة السادس من أكتوبر ناهد القبلي مبارك

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