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    مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي

    12:44 م الأحد 01 سبتمبر 2019
    مدبولي يتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الساحلي

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54.

    واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلي الدولي ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة.

    ووجه مدبولي بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد. ​

    مصطفي مدبولي مجلس الوزراء ميناء الإسكندرية الطريق الساحلي

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