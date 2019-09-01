رئيس اقتصادية الوفد: زيارة السيسي للكويت تدعم التعاون بين البلدين

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدولة الكويت الشقيقة تؤكد على خصوصية العلاقات التاريخية المصرية الكويتية القائمة على الإخوة والمودة، معتبرًا العلاقات "المصرية - الكويتية" المتجذرة عبر تاريخ البلدين، نموذجًا يحتذى به في العلاقات الدولية.

وأضاف قنديل، في بيان،اليوم الأحد: "تؤكد مصر دائما تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، كما تحفظ الكويت ما قامت به مصر للحفاظ على أمنها ومساندة خطط النهوض بالبلاد على مدار عقود وتوافد آلاف العاملين المصريين بمختلف التخصصات".

وأوضح رئيس اقتصادية الوفد، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تعد أحد أهم مجالات التعاون المشترك بين البلدين، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص في مصر حاجز الـ15 مليار دولار، إضافة إلى عمل ما يقارب 1227 شركة كويتية في مجال التجارة والاستثمار في مصر، وهو ما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل 64 رحلة جوية أسبوعيًا، في حين ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار أمريكي خلال السنوات الأربع الماضية.

وأكد خالد قنديل، أن الزيارة ترتبط بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية على كافة المستويات وزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك لتعزيز التنسيق في المواقف المصرية الكويتية خاصة في ملف اليمن وأمن الخليج والملفين السوري والفلسطيني.