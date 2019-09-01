محافظ القاهرة: الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة بالكامل

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عين الحياة العشوائية بالكامل والملاصقة لبحيرة عين الحياة، وتم إخلاء ونقل وتسكين 69 أسرة لمساكن المحافظة بمدينة 6 أكتوبر وهدم 205 عقارات، ورفع المخلفات وتسليم الأرض لوزارة الإسكان لاستكمال المشروع القومي لتطوير منطقة الفسطاط، وجاري العمل حاليًا على تطوير البحيرة وتدبيش حوافها بمعرفة خبراء وزارة الري.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه يوجد مخطط عام لتحويل المنطقة بالكامل لمزار سياحي عالمي نظرًا لما تتميز به من وجود مسجد عمرو بن العاص، أقدم المساجد الإسلامية في مصر وأفريقيا، وكذلك الكنائس القديمة (المعلقة - ماري جرجس - أبوسيفين - العذراء) والمعبد اليهودي وسور مجرى العيون، بالإضافة إلى متحف الحضارة مع الاستغلال الأمثل لبحيرة عين الحياة بإعادة تطويرها واستغلال ضفافها بعدد من الأنشطة الملائمة للموقع.