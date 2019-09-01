مصر للطيران تعيد 75 ألف حاج من السعودية

كتب- طه عبيد:

نقلت شركة مصر للطيران، 75 ألف و200 حاج قادمين من مطارات المملكة العربية السعودية على 363 رحلة جوية قادمة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية بنهاية رحلات اليوم الأحد، منذ انطلاق موسم عودة الحجاج للشركة في 13 من أغسطس الماضي.

وتسير الشركة اليوم الأحد، 10 رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 2400 حاج، وذلك ضمن الجسر الجوي للشركة لعودة حجاج بيت الله الحرام.

تصل 5 رحلات من جدة بخلاف رحلات العمل لنقل 1150 حاجًا، من بينهم رحلة شارتر لحجاج دولي مالي، و5 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1250 حاجا، من بينهم رحلتين شارتر لنقل حجاج مالي وحجاج قرعة مجلس النواب وتنازلات وبواقي قرعات وبعثة الشركة وبعثات وزارات وهيئات لخدمة الحجاج بخلاف رحلات العمل.​